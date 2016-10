Emir van Koeweit ontbindt parlement en maakt weg vrij voor verkiezingen

Door: redactie

Sabah al-Ahmed, de emir van Koeweit, heeft vandaag het parlement voortijdig ontbonden, zo meldt het nieuwsagentschap Kuna. Op die manier maakt hij de weg vrij voor nieuwe verkiezingen in de oliestaat.

De beslissing van de emir werd per decreet bekendgemaakt. In de tekst werd niet vermeld wanneer de nieuwe verkiezingen in het land georganiseerd moeten worden. Volgens de grondwet moeten die verkiezingen binnen de twee maanden na de ontbinding van het parlement plaatsvinden.



De maatregel komt er één dag nadat parlementsvoorzitter Marzouk al-Ghanem had opgeroepen tot vervroegde verkiezingen. Volgens hem is dat nodig om de problemen van het land op economisch gebied en op het vlak van veiligheid beter aan te kunnen pakken.



Koeweit werd in juni nog getroffen door een aanval van de soennitische terreurgroep Islamitische Staat (IS). Een aanslag op een sjiitische moskee kostte toen aan 27 mensen het leven. Bovendien heeft Koeweit, net als alle andere olieproducerende landen, af te rekenen met een scherpe daling van de olieprijzen op de internationale markten.



Hoewel er in Koeweit vrije verkiezingen worden gehouden, is het de emir die de regering aanduidt. Ook de feitelijke macht is in handen van het staatshoofd.



De laatste parlementsverkiezingen in Koeweit vonden in 2013 plaats.