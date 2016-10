VN en VS eisen onmiddellijk staakt-het-vuren in Jemen

Door: redactie

16/10/16 - 18u49 Bron: Belga

John Kerry, Boris Johnson en Ismail Ould Cheikh Ahmed © getty.

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Verenigde Naties hebben zowel de Jemenitische regering als de sjiitische Houthi-rebellen opgeroepen tot de instelling van het staakt-het-vuren in Jemen. De oproep kwam er na afloop van een diplomatieke bijeenkomst in Londen.

"De tijd is gekomen om een onvoorwaardelijk staat-het-vuren in te stellen en om naar de onderhandelingstafel te komen", zo verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry na afloop van de gesprekken in Londen. Het stoppen van de vijandelijkheid moet "zo snel mogelijk gebeuren, dus maandag of dinsdag", maakte hij ook duidelijk. Ook de VN-gezant voor Jemen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, en de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, zijn die mening toegedaan, aldus nog Kerry.



Op het overleg in Londen waren naast de Verenigde Staten, de Verenigde Naties en Groot-Brittannië ook Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten vertegenwoordigd.



Saoedi-Arabie en acht andere Arabische landen voeren sinds 26 maart 2015 in Jemen luchtaanvallen uit op sjiitische Houthi-milities, die de soennitische president Abed Rabbo Mansur Hadi hadden verjaagd en grote delen van het land in handen hadden gekregen. De oorlog in het straatarme Jemen heeft sinds maart 2015 al aan bijna 6.900 mensen het leven gekost, blijkt uit cijfers van de VN.