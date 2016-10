Instorten van brug nabij Bali kost acht mensen het leven

Door: redactie

16/10/16 - 18u41 Bron: Belga

De 'gele brug' die de eilande Nusa Lembongan en Nusa Ceningan met elkaar verbindt. (foto van 2015) © reuters.

Vlakbij het Indonesische vakantie-eiland Bali zijn vandaag acht mensen om het leven gekomen nadat een brug was ingestort. Dat heeft de plaatselijke overheid meegedeeld. Er raakten ook dertig mensen gewond.

De brug tussen Nusa Lembongan en Nusa Ceningan, twee eilandjes ten zuidoosten van Bali, stortte in om 18.30 uur lokale tijd (12.30 uur in België). Inwoners waren op dat moment de brug aan het oversteken, nadat ze hadden deelgenomen aan een ceremonie in een nabijgelegen tempel, zo zegt Sutopo Purwo Nugroho, een woordvoerder van het lokale agentschap voor rampenbestrijding. "De brug is wellicht onder het gewicht van al die mensen ingestort", klinkt het.



Er bevinden zich volgens de eerste berichten geen buitenlanders bij de slachtoffers. Bij de acht doden bevinden zich wel drie kinderen.