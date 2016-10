Niemand weet waarom deze jongen (13) blind wordt. Dan achterhaalt arts wat hij eet

Cian Moore © Medical Journal of Australia.

De 13-jarige Cian Moore uit Perth in Australië werd langzaam blind. De medische wereld tastte in het duister waarom. Tot een professor in Sydney een onwaarschijnlijke diagnose stelde.

Bezorgde moeder Kerry Moore vertelde dat oogartsen en andere specialisten geen antwoord hadden toen haar zoon Cian beetje bij beetje zijn zicht kwijtspeelde. Ze kregen te horen dat hij er maar moest mee leren leven. De jongen trok zich daarop terug in zijn eigen wereldje en verloor het contact met zijn vrienden.



Tv-programma

Nadat de ouders van Kerry een televisieprogramma zagen over een dokteres in Sydney die deels blinde kinderen wist te redden, vloog de vrouw met haar kind prompt naar daar. "We hadden ons op het ergste voorbereid, we vreesden dat Cian volledig blind zou worden", zei Kerry.



Banaal

Maar toen professor Stephanie Watson de tiener onderzocht, ontdekte ze vrij snel wat er aan de hand was. De diagnose was veel banaler dan zijn moeder al die tijd had gevreesd. "Ze onderzocht hem een minuut en vroeg: 'Weet je wat dit is?', verklaarde Kerry. "En ik zei: 'Neen, niemand heeft er een uitleg voor. En zij antwoordde: 'Het is een vitamine A-tekort'."



Beschadigd

Vitamine A is immers onmisbaar voor je weerstand, de groei en de gezondheid van huid, haar en ogen. Door een gebrek hieraan waren zijn cellen zo beschadigd dat Cian zijn zicht voor een stuk had verloren. Sinds zijn zesde levensjaar at de jongen zo slecht dat hij dreigde blind te worden. Hij speelde enkel kip, aardappelen, droog brood en cola naar binnen.



Kenia

Professor Watson kende het fenomeen van toen ze in Kenia werkte als geneeskundestudent. Dit was het vierde geval dat ze vaststelde in Australië. "We hebben een bepaalde hoeveelheid vitamine A nodig zodat onze cellen zich voldoende kunnen ontwikkelen. Vaak wordt echter niet aan een vitaminetekort gedacht omdat de kinderen er weldoorvoed uitzien. "Wanneer je bijvoorbeeld chips eet en cola drinkt, krijg je amper voedingsstoffen binnen maar voel je je wel voldaan", legde Watson uit.

Na de diagnose begon Cian met het drinken van vitamineshakes en het eten van groenten, alhoewel hij zijn neus moest dichthouden om het voedsel te kunnen doorslikken. Hij had groenten altijd verafschuwd.



Shakes

Vandaag is de jongen er al veel beter aan toe en brengt hij weer veel tijd met zijn vrienden door. Zijn rechteroog functioneert opnieuw normaal maar wellicht zal zijn linkeroog niet meer volledig herstellen omdat de schade door zijn armzalige dieet te groot was.



Vitamina A-tekort is de grootste oorzaak van blindheid bij kinderen in ontwikkelingslanden. Naar schatting 250.000 tot zelfs 500.000 kinderen lijden eraan door een gebrek aan gevarieerde voeding. Bij een goede gezondheid en een gevarieerd dieet is het - behalve op advies van een arts - bijna nooit nodig om extra vitamine A te nemen.