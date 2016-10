Stierenvechter verloor al oog tijdens gevecht, nu treft kolos hem op exact dezelfde plek

Sven Van Malderen

16/10/16 - 15u33 Bron: El Pais

Op 7 oktober 2011 beleefde Juan José Padilla de nachtmerrie van elke stierenvechter. In het heetst van de strijd verloor hij zijn evenwicht, waarop zijn tegenspeler -de stier Marqués- verwoestend uithaalde: een hoorn doorboorde zijn hals en kwam er via zijn linkeroogkas weer uit. Zijn leven verloor Padilla net niet, zijn linkeroog wel. Een zinnig mens houdt het dan voor bekeken, maar deze torero vocht terug: na vijf maanden en talloze operaties vierde hij een miraculeuze comeback met een ooglapje, zijn nieuwe handelsmerk. Zijn bijnaam -de piraat- was geboren.



Gisteren liep het echter opnieuw mis in de arena van Zaragoza. Een stier nam hem te grazen en plantte zijn hoorn op exact dezelfde plek die al zo zwaar toegetakeld was. Door de snelheid van het dier werd Padilla ook nog eens ondersteboven gelopen. Zijn collega's moesten hem te hulp schieten om verdere averij te voorkomen. De man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, daar bleek dat hij er zonder al te zware verwondingen vanaf gekomen is.