Twee terroristen blazen zichzelf op in Turkije

Kort na een eerste zelfmoordactie heeft een tweede terrorist zichzelf opgeblazen bij een nieuwe razzia in Gaziantep, in het zuidoosten van Turkije. Dat meldt nieuwsagenstschap DHA. Buiten de kamikaze kwam evenwel niemand om het leven.

De man was volgens DHA wellicht de leider van een terreurcel die gelinkt is aan Islamitische Staat (IS). Hij blies zichzelf op bij een politieactie die plaatsvond in een huis in de wijk Burak. De vrouw en de twee kinderen van de terreurverdachte werden opgepakt.



Eerder op de dag had een man zichzelf al opgeblazen bij een andere razzia in Gaziantep. Hij sleurde drie soldaten mee de dood in en er raakten ook verschillende mensen gewond. Ook daar was de kamikaze een terreurverdachte die deel zou hebben uitgemaakt van een cel van IS. Volgens het agentschap Anadolu waren de razzia's gericht tegen een "slapende cel", die nieuwe aanslagen in Gaziantep aan het voorbereiden was.



In augustus kostte een aanslag tijdens een bruiloftsfeest in diezelfde stad meer dan vijftig mensenlevens. Ook toen schreef Ankara de aanslag meteen toe aan IS. De kamikaze bleek een jonge tiener te zijn, wiens identiteit nog steeds niet bekend is.