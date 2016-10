Twintig Serviërs opgepakt die terreurdaad wilden plegen in Montenegro

Door: redactie

In Montenegro, waar vandaag parlementsverkiezingen worden gehouden, zijn twintig Serviërs opgepakt die na afloop van de stembusgang aanvallen tegen de Montenegrijnse staat en hoge staatsfunctionarissen hadden gepland.

Een 21e Serviër wordt nog gezocht. Dat heeft de Montenegrijnse politiechef Slavko Stojanovic meegedeeld, zonder daar enig detail aan toe te voegen. De verkiezingen hebben zo hun belang omdat zij -mogelijk- een einde maken aan een kwarteeuw autoritair en corrupt bewind onder premier Milo Djukanovic. Die wil dat zijn landje, een voormalige Servische provincie, toetreedt tot de EU en heeft al besloten Montenegro tot de Navo te doen toetreden.



De Servische premier Aleksandar Vucic, eveneens een pro-Europees politicus, viel uit de lucht. Geciteerd door het agentschap Tanjug zei Vucic: "Het is beter dat ik drie keer op mijn tong bijt en zwijg".



De relaties tussen Servië en Montenegro, dat in 2006 na een omstreden referendum zijn onafhankelijkheid uitriep, zijn al lang gespannen. In 2008 stootte Podgorica Belgrado nog eens extra tegen het hoofd door de eveneens eenzijdig uitgeroepen onafhankelijkheid van Kosovo, een andere voormalige Servische provincie, te erkennen.



Ondanks zijn Europese gezindheid krijgt Vucic in eigen land om begrijpelijke redenen - het Navo-optreden tijdens de Joegoslavische burgeroorlogen - Servische toetreding tot de Navo niet verkocht.