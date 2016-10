"Seksueel geweld live op tv": vrouw geeft aan dat ze niet gezoend wilt worden, hij kust haar op de borsten

Sven Van Malderen

16/10/16 - 13u17 Bron: Le Monde; Buzzfeed

35 uur aan een stuk live tv: geen evidente opgave, maar Cyril Hanouna bracht het tot een goed eind. Op die ene uitschuiver na dan. De Franse presentator vond dat een van zijn gasten wel een zoentje verdiend had na een geslaagde opdracht. Hoewel de vrouw tot twee maal toe aangaf dat ze daar geen zin in had, greep Jean-Michel Maire zijn kans en kuste hij haar zowaar op de borsten. Bij de Franse Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector zijn inmiddels al meer dan 250 klachten binnengelopen.

Het incident gebeurde vrijdag, iets na middernacht. Hanouna had een decor laten opbouwen, met in het achterhoofd een parodie van de overval op Kim Kardashian. © C8.

Soraya werd -net als de realityster- geboeid in bad achtergelaten, Maire speelde de slotenmaker die haar kwam bevrijden. © C8.

Hij kreeg een enorme sleutelbos en moest elk exemplaar een na een uitproberen. © C8.

Uiteindelijk 'lukte' het hem. © C8.

Hanouna verklaarde daarop dat Maire wel een kusje verdiend had. Soraya weigerde beleefd, maar Maire antwoordde dat ze wel degelijk ja gezegd had. © C8.

"Ik heb nee gezegd. Er zit thuis iemand te kijken", klonk het uit haar mond. "Maar we kunnen het ook achter de schermen doen", riposteerde Maire, tot groot jolijt van het publiek. © C8.

Hanouna stelde daarop voor om het kusje achter zijn rug te geven. Soraya stond duidelijk nog steeds niet te trappelen, maar bood haar wang aan. En toen bewoog Maire zijn lippen vliegensvlug richting haar boezem. De man bood nadien nog wel zijn (gespeelde) excuses aan, maar het kwaad was geschied. © C8.