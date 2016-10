Rode Kruis-Vlaanderen gaat hulpgoederen verdelen in Haïti

Door: redactie

Haïti Twee weken na de doortocht van orkaan Matthew trekt Rode Kruis-Vlaanderen als onderdeel van een Emergency Response Unit (ERU) richting Haïti om logistieke ondersteuning te bieden in een van de zwaarst getroffen gebieden van het land. "Rode Kruis-Vlaanderen speelt een cruciale rol in het efficiënt en professioneel verdelen van de hulpgoederen", zo laat de hulporganisatie weten.

Het ERU-team dat uitgestuurd wordt, is erop gericht om snel en efficiënt noodhulp te verdelen. Rode Kruis-Vlaanderen brengt alles in gereedheid om het team ter plekke te sturen. Het team staat in voor het onderzoek naar lokale noden, de selectie van begunstigden van hulpgoederen en een correcte verdeling van de goederen. Het team zet verschillende verdelingspunten op, voorzien van digitale registratie van mensen die hulpgoederen ontvangen.



De Vlaamse overheid schenkt 100.000 euro aan Rode Kruis-Vlaanderen voor noodhulp in Haïti. Met dit geld biedt de hulporganisatie in het rampgebied ondersteuning om cholera te bestrijden. Ook individuele giften zijn steeds welkom op rekeningnummer BE53-0000-0000-5353 met vermelding Haïti.