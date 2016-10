"Donoren vragen geld terug van Trump"

Door: redactie

Verkiezingen VS Twee grote donoren die tienduizenden dollars hebben geschonken aan of ingezameld voor de Republikeinse presidentskandidaat, vragen hun geld terug. Dat heeft een fondsenwerver van Trump verklaard aan NBC News. Aanleiding zijn de video uit 2005 waarin Trump zich denigrerend uitlaat over vrouwen en de beschuldigingen van inmiddels 10 vrouwen rond ongewenste intimiteiten door de Republikein.

'Ik vraag met respect dat mijn geld wordt terugbetaald' Donor "Ik kan niet verwoorden hoe teleurgesteld ik ben in verband met de recente gebeurtenissen rond meneer Trump", aldus een donor in een e-mail met als onderwerp "Trump support withdrawal" (intrekken steun Trump), die NBC kon inkijken. "Ik heb spijt dat ik naar het steunevenement voor Trump ben gekomen, en vooral dat ik mijn zoon heb meegenomen. Ik vraag dan ook met respect dat mijn geld wordt terugbetaald", aldus de donor, die geld inzamelde voor Trump en ook zelf geld schonk.



Een andere donor zegt "van streek" te zijn door de video van Trump. "Ik kan geen seksistische man steunen. Ik heb drie jonge kinderen en zal geen grove, seksistische man steunen", aldus de donor, die eveneens een terugbetaling van de schenking vraagt.



Volgens de fondsenwerver, die ongeveer 1 miljoen dollar verzamelde voor Trump, schonken beide donoren samen tienduizenden dollars. De bron zegt zelf ook "op te geven". "Ik ben volledig teleurgesteld, ik heb er de laatste 72 uur zelfs niet van kunnen slapen", aldus de fondsenwerver aan NBC.

