Hartverscheurend: vader laat dochtertje (5) alleen achter aan school in holst van de nacht met enkel een dekentje

Koen Van De Sype

16/10/16 - 06u57 Bron: Gephardt Daily, Fox 13 News

© Ogden Weber Applied Technology College .

De Amerikaanse politie onderzoekt of ze een vader kan vervolgen die zijn dochtertje helemaal alleen achterliet aan een school, in het midden van de nacht. Hoewel het amper 4 graden was, had ze alleen haar pyjama aan en kreeg ze maar een klein dekentje om haar warm te houden. Het meisje werd pas uren laten gevonden door veiligheidspersoneel.

Het incident gebeurde afgelopen weekend - in de nacht van zaterdag op zondag - op Ogden Weber Applied Technology College in de staat Utah. Op de beelden van een veiligheidscamera, die een plaatselijk nieuwsagentschap verspreidde, zijn de man en zijn dochter te zien als ze arriveren aan de school. Nadat ze een beetje aan de ingang hebben staan rondkijken, geeft de man zijn dochter een dekentje en vertrekt. Het meisje loopt eerst nog wat heen en weer en gaat dan liggen. Ze moet even geslapen hebben, maar lijkt weer wakker te worden en staat uiteindelijk op en stapt weg. Lees ook Dit meisje had drie jaar lang een vreselijke uitslag. Met deze eenvoudige truc kwam ze er uiteindelijk van af

Ze wilde een coole mama zijn. Maar ze dreef haar zoon naar zijn dood

Baby'tje sterft na val in liftschacht in New York Het meisje en haar vader arriveren. © Ogden Weber Applied Technology College. Hij maakt haar een ge├»mproviseerd bedje. © Ogden Weber Applied Technology College. Vervolgens gaat hij ervandoor. © Ogden Weber Applied Technology College.

Rond half acht 's morgens - uren nadat ze was afgezet - werd het meisje gespot op de parking van de school door veiligheidspersoneel. "Ze had het koud, was bang, ze had geen schoenen aan en had een dekentje rond zich geslagen", vertelde het personeel aan de politie.



Psychose

Onderzoek toonde al aan dat de vader en het kind geen enkele band hadden met de school. De man verbleef gewoon bij zijn ouders, een beetje verderop. Zijn dochter was bij hem in het weekend. Het is nog onduidelijk waarom hij het meisje daar achterliet. Volgens luitenant Tim Scott van de politie van Ogden zou de man wel een drugsprobleem hebben. "Maar het is nog niet duidelijk of dat de oorzaak was of hij leed aan een of andere vorm van psychose", verklaart hij.