Amerikaanse studente deelt tampons en maandverband uit aan dakloze vrouwen

Nadya Okamoto, is een achttienjarige studente aan Harvard die Camions of Care oprichtte, een vzw die tampons en maandverband uitdeelt aan dakloze vrouwen.

"We hebben al duizenden pakketten met tampons en maandverband uitgedeeld aan dakloze vrouwen in opvangcentra of op straat", vertelt Okamota aan BuzzFeed.



Hoe ze dat allemaal gedaan krijgt? Haar vzw werkt met lokale organisaties op middelbare en hogescholen die de producten of het geld inzamelen waarmee vrouwen in de Verenigde Staten, maar ook in tal van andere landen, kunnen voortgeholpen worden.



Zelf tijdje dakloos

Okamoto en haar zussen waren een aantal jaren geleden zelf gedurende zeven maanden op de dool. "Ik groeide op in New York tot mijn negende. Toen scheidden mijn ouders en trok mijn moeder met mijn zussen en mij naar Oregon", vertelt ze.

Hun leven was vrij doorsnee, tot haar moeder haar werk kwijtgeraakte en de huur niet meer kon betaald worden. Ze werden gedurende zeven maanden dakloos verklaard en hingen af van vrienden of tijdelijke opvangplaatsen. "Al hadden we dan elke avond een dak boven ons hoofd, ik heb echt de angst en onzekerheid ervaren. Ik moest ondanks mijn levensomstandigheden ook gewoon als een 'normale' tiener de middelbare school door zien te komen."



Moeten betalen voor maandverband of tampons was het laatste waar ze zich zorgen wilde over maken, maar Okamoto vertelt dat ze tijdens haar maandstonden regelmatig de turnles of andere lessen links liet liggen, omdat ze niet de noodzakelijke voorbereidingen kon treffen. Tijdens haar lange ritten naar school ontmoette Okamoto andere dakloze vrouwen die haar vertelden dat ze niet konden beschikken over de juiste producten en dan maar papieren zakken, lappen stof of oude kranten gebruikten.



Als je voornaamste bezorgdheid het vinden van een slaapplaats, een maaltijd of warme kledij is, dan moet je nu eenmaal de gemakkelijkste (lees: goedkoopste) manier kiezen om met je regels om te gaan. De gevolgen van een slechte vrouwelijke hygiëne zijn echter niet te onderschatten: bacteriële infecties, blaasontsteking en mogelijk zelfs toxische shocks. Hoewel er dus een grote nood is aan maandverband en tampons, worden ze vaak niet voorzien door opvangcentra.



Stigma

"Eerst en vooral durven deze vrouwen amper te praten over hun maandstonden, laat staan dat ze om die producten willen vragen, er rust nog steeds een te groot stigma op", aldus Okamoto.

Omdat vrouwen beschaamd zijn om de producten te vragen, is er volgens Okamoto ook gebrek aan bewijs dat de nood er daadwerkelijk is. Dat leidt ertoe dat er geen gestructureerde, duurzame programma's zijn die voorzien in maandverbanden of tampons, zoals dat wel het geval is voor voedsel of kleding.



"Ik besefte dat een bescheiden gebaar, het uitdelen van maandverband of tampons, heel veel deed voor die vrouwen. En daardoor was ik gemotiveerd om deze organisatie op te starten", zegt Okamoto.



"Ik lag wakker van het feit dat die vrouwen dit allemaal moesten doorstaan en dat er geen enkele organisatie was die hen daarbij kon helpen." Dus nadat haar familie er financieel weer bovenop geraakte en terug kon naar hun huis, startte ze Camions of Care op.



Okamoto herinnert zich nog goed hoe ze de een tweede keer pakketten ging afleveren aan een opvangcentrum. Een vrouw begon te huilen omdat ze zo was geschrokken dat iemand daadwerkelijk gaf om haar maandstonden. "Dat moment brengt me nog steeds aan het huilen, omdat ik besef hoe belangrijk dit echt is voor vrouwen", vertelt Okamoto.



Inpakevenementen

Camions of Care stelt pakketten samen met genoeg tampons en maandverband voor een maand en werkt samen met lokale centra om die te verdelen onder vrouwen die het nodig hebben. Een pakket bestaat uit negen tampons, vijf inlegkruisjes en vier maxi maandverbanden. Het kost Camions of Care slechts een dollar om zo'n pakketje samen te stellen, dankzij de vele donaties. Er worden evenementen georganiseerd waar vrijwilligers alles netjes verpakken.



Om vrouwen op grotere schaal te bereiken, worden pakketjes nu verstuurd naar andere vzw's en opvangcentra over het hele land. Zij verspreiden alles dan weer verder. De voorbije twee jaar zouden zo'n 25.000 pakketten zijn verdeeld.



Naast het verdelen van de pakketten wil Okamoto met haar organisatie ook zorgen voor meer onderzoek naar persoonlijke hygiëne van dakloze vrouwen zodat de vzw kan aantonen dat er effectief behoefte is aan haar doel.



Award

"Ons werk zal er pas opzitten als de maandelijkse vrouwelijke verzorging een recht wordt en niet langer een privilege is", besluit Okamoto. De studente werd onlangs door L'Oréal Paris uitgeroepen tot Women of Worth Honoree en maakt daardoor kans op een prijs van 25.000 dollar voor haar organisatie. Uiteraard wil ze graag winnen, om zo dakloze vrouwen in de VS, Zuid-Amerika, Afrika en Zuid-Azië te kunnen helpen. Stemmen op Nadya doe je via deze link.