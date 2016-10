Vier doden nadat auto van brug stort in San Diego

Door: Redactie

16/10/16 - 04u24 Bron: AP

© thinkstock.

Een automobilist is in San Diego met zijn truck van een brug naar beneden gestort en op een menigte mensen terecht gekomen. Daarbij zijn vier doden en negen gewonden gevallen.

De chauffeur is met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis vervoerd waar hij zal worden gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed en het veroorzaken van een dodelijk ongeval.



De chauffeur die alleen in het voertuig zat, raakte de vangrail op de San Diego-Coronado brug en kwam 18 meter lager terecht in Chicano Park in het centrum van San Diego, waar een festival aan de gang was, aldus agent Jake Sanchez.



'Het is afschuwelijk. Al die mensen waren naar het festival gekomen om plezier te maken en zijn ze er niet meer.' Van de negen gewonden zou er één slecht aan toe zijn.