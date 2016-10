Ban Ki-moon in Haïti: "Ik ben ontgoocheld over de respons van de internationale gemeenschap"

Door: redactie

16/10/16 - 03u55 Bron: Belga

© epa.

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft zaterdag (lokale tijd) een bezoek gebracht aan Haïti om de situatie in het land te observeren na de doortocht van orkaan Matthew begin deze maand. Hij drukte na een bezoek aan Les Cayes, in het zwaarst getroffen zuidwesten van het land, zijn verontwaardiging uit over de zwakke respons van internationale donoren.

"Het is zeer, zeer droef om een volledig vernietigd gebied te zien. Maar alle mensen in de wereld steunen jullie", zei Ban na een helikoptervlucht over het zwaar getroffen zuiden van het land. "De Verenigde Naties staan aan jullie zijde. We gaan alle middelen mobiliseren om jullie te helpen."



"Ik ben ontgoocheld over de respons van de internationale gemeenschap. Ik roep de grote donoren op om hulp te bieden", zei Ban tijdens een persconferentie met de Haïtiaanse president Jocelerme Privert. "Ik weet dat er een zekere vermoeidheid heerst bij bepaalde landen, maar de huidige situatie, de catastrofe waarmee dit land te kampen heeft door deze orkaan, is onbeschrijfelijk."



"Er zullen altijd cyclonen zijn. Er zullen altijd rampen zijn. We moeten concrete maatregelen nemen om de schade door de cyclonen in de toekomst te beperken", stelde Privert.



De VN lanceerden maandag een oproep voor 120 miljoen dollar om tegemoet te komen aan de noden van de slachtoffers in de komende drie maanden.



Na de aardbeving van 2010 in Haïti, waarvan het land nog steeds aan het recupereren is, is slechts een fractie van de financiële hulp naar de slachtoffers gaan. Dat heeft geleid tot grote woede bij de bevolking, die al verschillende hulpkonvooien heeft geplunderd. In Les Cayes kwam het zaterdag kort voor het bezoek van Ban nog tot rellen, aldus BBC.



De Haïtiaanse civiele bescherming liet donderdag nog weten dat minstens 546 mensen om het leven kwamen door orkaan Matthew. 439 mensen raakten gewond, 128 anderen zijn nog vermist en 175.500 mensen zijn dakloos geworden. Volgens de Verenigde Naties hebben 1,4 miljoen mensen dringend hulp nodig.



Bovendien zijn meer dan 500 mensen besmet met cholera. Hulporganisaties focussen hun inspanningen dan ook op het leveren van zuiver water en het herstellen van de riolering.



Matthew raasde op 4 oktober over Haïti. De orkaan van categorie 4 op een schaal van 5 bracht winden tot 230 kilometer per uur met zich mee en veroorzaakte zware overstromingen.