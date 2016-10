Ban Ki-moon aangekomen in Haïti

Door: redactie

16/10/16 - 02u29 Bron: Belga

© epa.

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is zaterdag (lokale tijd) geland in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince, waar hij zijn bezoek begon om de situatie in het land te observeren na de doortocht van orkaan Matthew begin deze maand.

© reuters. © reuters. © reuters.

Ban Ki-Moon bracht ook een bezoek aan de stad Les Cayes in het zuidwesten van de verarmde Caraïbische eilandstaat, dat het zwaarst getroffen werd.



"Het is zeer, zeer droef om een volledig vernietigd gebied te zien. Maar alle mensen in de wereld steunen jullie", zei Ban na een helikoptervlucht over het zwaar getroffen zuiden van het land. "De Verenigde Naties staan aan jullie zijde. We gaan alle middelen mobiliseren om jullie te helpen."



De Haïtiaanse civiele bescherming liet donderdag nog weten dat minstens 546 mensen om het leven kwamen door orkaan Matthew. 439 mensen raakten gewond, 128 anderen zijn nog vermist en 175.500 mensen zijn dakloos geworden. Volgens de Verenigde Naties hebben 1,4 miljoen mensen dringend hulp nodig.



Bovendien zijn meer dan 500 mensen besmet met cholera. Hulporganisaties focussen hun inspanningen dan ook op het leveren van zuiver water en het herstellen van de riolering.



Matthew raasde op 4 oktober over Haïti. De orkaan van categorie 4 op een schaal van 5 bracht winden tot 230 kilometer per uur met zich mee en veroorzaakte zware overstromingen.