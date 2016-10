Thaise kroonprins wil pas over een jaar koning worden, 96-jarige regent springt in

Door: redactie

16/10/16

De kroonprins tijdens een herdenkingsplechtigheid voor zijn vader in het paleis in Bangkok. © reuters.

De Thaise kroonprins Maha Vajiralongkorn wil zijn donderdag overleden vader, koning Bhumibol, ten vroegste over een jaar officieel opvolgen. Dat heeft de Thaise premier Prayuth Chan-ocha zaterdagavond in een tv-toespraak aangekondigd.

De 64-jarige kroonprins wil een rouwperiode in acht nemen en vindt een aantreden over een jaar opportuun, klinkt het.



Koning Bhumibol stierf donderdag op 88-jarige leeftijd. Zijn taken als regent worden voorlopig overgenomen door de voorzitter van de Kroonraad, de 96-jarige Prem Tinsulanonda.