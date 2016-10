Secretaris-generaal van Burundese regeringspartij haalt uit naar VN en EU

Door: redactie

16/10/16 - 05u59 Bron: Belga

Het Burundese Lagerhuis stemde afgelopen week voor de terugtrekking uit het Internationaal Strafhof © afp.

Évariste Ndayishimiye, de secretaris-generaal van de partij CNDD-FDD van de Burundese president Pierre Nkurunziza, haalde gisteren zwaar uit naar de Europese Unie en de Verenigde Naties. Hij beschuldigt de EU en VN ervan het land te willen "destabiliseren".

De Europese Unie wil Burundi destabiliseren "zoals ze dat heeft gedaan in Libië en Somalië, door de presidenten te doden", zei Ndayishimiye volgens de organisatie SOS Médias Burundi tijdens een anti-westerse manifestatie. "De EU heeft via resoluties geprobeerd om wie ze zelf wilt aan de macht te krijgen, maar Burundi heeft getoond dat het onafhankelijk is."



Ndayishimiye is er dan ook van overtuigd dat het de Europeanen zijn die de Burundezen hebben verdeeld. "Het zijn de Europeanen die etnische haat hebben gezaaid tussen de Burundezen, terwijl we zonder problemen samenleefden voor hun komst", zei hij.



De secretaris-generaal haalt ook uit naar de Verenigde Naties, die niet hebben gereageerd tijdens de gebeurtenissen die het land hebben doen rouwen. "De VN hebben niet gereageerd, aangezien zij het waren die de misdaden hadden bevolen. Ze willen dat dezelfde misdaden worden herhaald, terwijl de Burundezen al tien jaar in vrede leefden."



Burundi is verwikkeld in een zware crisis sinds president Pierre Nkurunziza zich in april 2015 voor een derde keer kandidaat stelde voor het presidentschap, en drie maanden later ook opnieuw verkozen werd. Er vielen sindsdien al meer dan 500 doden - volgens sommige observatoren zouden het er zelfs meer dan 900 zijn - en 600 tot 800 mensen werden als vermist opgegeven. Meer dan 300.000 mensen zijn bovendien op de vlucht geslagen.