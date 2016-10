Politie nog op zoek naar daders van dodelijke schietpartij in L.A.

Door: redactie

16/10/16 - 04u54 Bron: Belga

© ap.

Een feestje in Los Angeles is zaterdagochtend (plaatselijke tijd) tragisch afgelopen. Vijftien mensen werden er neergeschoten, drie van hen overleefden het niet. De politie is nog op zoek naar verschillende verdachten, aldus Amerikaanse media.

De schietpartij ontstond zaterdag in de vroege uurtjes, nadat een ruzie uitbrak op een feestje in een Jamaicaans pop-up restaurant, aldus televisiezender KABC. Volgens de politie verlieten drie personen het feest en keerden ze later terug met wapens, waarmee ze het vuur openden. Ook andere gasten op het feest vuurden schoten af.



De speurders zijn nog op zoek naar minstens drie verdachten, aldus Peter Whittingham van de LAPD aan de Los Angeles Times. De politie heeft twee betrokkenen opgepakt, een man en een vrouw, maar er werd nog niemand formeel gearresteerd, aldus de krant.



"We kennen de bijnamen ('street names') van de verdachten, maar we weten nog niet wie de dodelijke schoten heeft afgevuurd", aldus Whittingham nog. "De mensen die neergeschoten werden kennen de schutters ook niet, of ze vertellen ons niet wat ze weten." Volgens de politieagent was er mogelijk meer aan de hand dan een simpele woordenwisseling, en sluit de politie een aan bendes gelinkt motief niet uit.



De burgemeester van Los Angeles Eric Garcetti riep in een verklaring na het incident op om iets te doen "tegen de gemakkelijke toegang tot vuurwapens en de achteloze, willekeurige moorden met die wapens". "We kunnen niet tolereren dat dergelijke tragedies zich blijven voordoen in gemeenschappen in Amerika", stelt hij.