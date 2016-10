Belgische ambassadeur in Kinshasa: 'Beperking visa voor Congolese diplomaten is een waarschuwing'

Door: redactie

De beperking van de maximale duur van visa voor Congolezen met een diplomatiek paspoort tot zes maanden is geen "sanctie" tegen de leiders van de Democratische Republiek Congo. Dat meldt de Belgische ambassadeur in Kinshasa Bertrand de Crombrugghe de Piquendaele. Het gaat om een simpele "waarschuwing" van België aan de hele Congolese politieke klasse naar aanleiding van de gespannen politieke situatie in het land.

"De bilaterale relaties worden een beetje door elkaar geschud, wat eenvoudig uit te leggen is in de huidige omstandigheden. Het is geen sanctie, want de visa blijven beschikbaar. We leggen geen enkele reisbeperking op aan de eigenaars van een Congolees diplomatiek paspoort, mensen die zowel tot de meerderheid als tot de oppositie behoren", aldus de ambassadeur aan Radio Okapi.



Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) kondigde vorige week aan dat België beslist had om de duur van de visa voor houders van een diplomatiek paspoort te beperken tot zes maanden vanwege de evolutie van de politieke situatie in Congo, waar de verkiezingen zijn uitgesteld, mogelijk tot eind 2018.



"Het is een politiek signaal dat onze minister heeft willen geven aan de Congolese politieke klasse. We zijn ongerust dat de onderhandelingen niet vooruit gaan. We moedigen de Congolese partijen aan om vooruitgang te boeken in de oplossing voor de politieke problemen in het land", zegt de Crombrugghe de Piquendaele nog.



De Congolese minister van Buitenlandse Zaken Raymond Tshibanda N'tunga Mulongo kondigde na de Belgische maatregel aan dat er ook beperkingen komen voor Belgische diplomatieke visa, op basis van het principe van wederkerigheid.