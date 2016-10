Amerikaan Mitch Lienhard uitgeroepen tot beste jonge chef ter wereld

Door: redactie

De Amerikaan Mitch Lienhard, chef-kok bij Manresa in Californië, heeft zaterdag in Milaan de wedstrijd S.Pellegrino Young Chef 2016 gewonnen. Hij werd begeleid door Dominique Crenn, chef-kok De kandidaat vertegenwoordigde de USA onder begeleiding van Dominique Crenn, chef-kok bij tweesterrenrestaurant Atelier Crenn. Hij haalde het van de Franse Shintaro Awa en David Andrés, die de regio Spanje-Portugal vertegenwoordigt.

Lienhard, die afkomstig is uit Michigan, werd uitgeroepen tot winnaar door de "Seven Savages", een prominente jury van zeven internationaal vermaarde chef-koks: David Higgs, Carlo Cracco, Gaggan Anand, Elena Arzak, Mauro Colagreco, Wylie Dufresne en Roberta Sudbrack. Hij wist de jury te overtuigen met zijn signature dish van geroosterde eend met gekruide sinaasappels. De Amerikaan blonk vooral uit vanwege zijn techniek, met name de bakwijze. "We gaan nooit de ongelooflijke geur vergeten van zijn eend toen hij zijn schotel serveerde", aldus de Spaanse Elena Arzak.



"Ik moest het opnemen tegen ongelooflijk getalenteerde kandidaten, zelfs al had ik vertrouwen in mijn schotel. Deze overwinning betekent veel voor mij", reageert Lienhard. "Mijn mentor heeft me enorm geïnspireerd. Dominique is een spirituele coach die een zeer positieve energie uitstraalt."



"Mitch is gewetensvol en nederig. Hij leert graag bij en ik kan nu al zeggen dat hij een grote chef is. De Verenigde Staten hebben niet echt een culinair erfgoed. Deze overwinning zal daar verandering in brengen", aldus Dominique Crenn.



Lienhard treedt in de voetsporen van de Ier Mark Moriarty, winnaar van S.Pellegrino Young Chef 2015.



De Nederlander Andrea Miacola, die gecoacht werd door de chef van "La Paix" in Anderlecht, David Martin, en de Benelux vertegenwoordigde in Milaan, maakte zijn "Grijs Carmagnola-konijn met smaken van tom kha, tulp en Vesuviaanse tomatenbouillon". Hij moest de wedstrijd vrijdag verlaten.