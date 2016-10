Italië verwacht groter begrotingstekort in 2017

Door: redactie

16/10/16 - 00u23 Bron: Belga

Premier Matteo Renzi © epa.

De Italiaanse bereikte gisteren een akkoord over de begroting van volgend jaar. De regering-Renzi gaat uit van een tekort van 2,3 procent.

"Het gaat nog altijd niet goed met Italië, maar na 2,5 jaar is het wel al beter dan voorheen", zo verklaarde premier Matteo Renzi bij de voorstelling van de begroting.



In het kader van de Europese afspraken had Italië begin dit jaar nog beloofd om het tekort op de begroting van 2017 tot 1,8 procent te beperken. Er wordt dan ook verwacht dat de Europese Commissie volgende week met een kritisch oog naar de Italiaanse cijfers zal kijken.



Maar Renzi rekent op enige inschikkelijkheid vanuit Brussel. Hij benadrukt dat er rekening moet worden gehouden met de financiële gevolgen van de vluchtelingencrisis in het land, en met de kosten van de reconstructiewerken na de verwoestende aardbeving die Centraal-Italië in augustus trof.



Onpopulaire besparingsmaatregelen zijn niet opgenomen in de begroting. Dat heeft wellicht te maken met het referendum over een grondwetsherziening, dat op 4 december in Italië georganiseerd wordt. Renzi heeft zijn politieke lot aan die volksraadpleging verbonden.