Gesprekken over oplossing voor Syrië lopen af op sisser

16/10/16

Syrië De nieuwe Syrië-onderhandeling tussen de VS, Rusland en verschillende andere landen zijn zaterdagavond na zowat vijf uur beëindigd. Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zijn er geen grote resultaten geboekt, maar werd wel overeengekomen "de contacten te verlengen".

"We zijn overeengekomen dat de contacten de komende dagen verlengd moeten worden, rekening houdend met bepaalde akkoorden die kunnen helpen bij het bevorderen van een regeling voor het Syrische conflict", verklaarde Lavrov na afloop van de bijeenkomst aan de Russische nieuwsagentschappen. "We hebben duidelijk gesteld dat het politieke proces zo snel mogelijk moet beginnen."



Naast Rusland en de VS waren ook Qatar, Turkije, Saoedi-Arabië, Iran, Egypte, Irak en Jordanië aanwezig bij de onderhandelingen in Lausanne. De bedoeling was om tot een akkoord over een tijdelijke wapenstilstand te komen.