Man onthoofdt moeder en pronkt met haar hoofd op Facebook

Op 26 februari 2013 sloegen de stoppen bij de 26-jarige Bahsid McLean helemaal door. Hij stak zijn moeder dood nadat ze hem een slechte vader had genoemd en pronkte wat later met haar hoofd op Facebook. Het proces tegen de man is nu van start gegaan, maar volgens zijn advocate is hij ontoerekeningsvatbaar. "Ziet hij eruit alsof hij weet dat wat hij deed fout was?"

"Als hij dat met zijn moeder doet, beeld je dan maar eens in wat hij met een wildvreemde zou durven doen." Cassandra McLean, tante van de moordenaar Bahsid McLean woonde samen met zijn moeder Tanya Byrd (52) in de New Yorkse wijk The Bronx. Een hoog oplopende ruzie, waarbij Byrd zei dat hij een slechte vader was, zorgde ervoor dat McLean helemaal over de rooie ging. Hij stak zijn moeder dood, maar daar liet hij het niet bij.



Na de moord ging McLean naar de winkel om er een kettingzaag te kopen. Daarmee zaagde hij het lijk van zijn moeder in stukken, waarna hij de lichaamsdelen in vuilniszakken stopte en dumpte. Daarna nam hij nog een foto van hem en het hoofd van zijn moeder, zette het kiekje op Facebook en gaf zijn slachtoffer als vermist aan. Lees ook Peggy (9) verdween vijftien jaar geleden, nu werpt DNA-spoor totaal nieuw licht op de zaak

