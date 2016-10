Zeker 62 doden bij gevechten tussen leger en rebellen in Zuid-Soedan

bewerkt door: redactie

15/10/16 - 22u18 Bron: Belga

President Salva Kiir. © reuters.

In Zuid-Soedan zijn minstens 62 rebellen en militieleden om het leven gekomen bij een gevecht met regeringssoldaten. 35 mensen raakten gewond, meldt legerwoordvoerder Lul Ruai Koang.

Volgens Koang vielen de rebellen, aanhangers van gewezen vicepresident Riek Machar, gisteren en eergisteren een legerbasis aan in de buurt van de stad Malakal, in de olierijke deelstaat Opper-Nijl. Maar kolonel Gatjieth Gatluak, een woordvoerder van de rebellen, zegt dan weer dat het leger met de gewelddadigheden was begonnen.



Zuid-Soedan raakte eind 2013 in een burgeroorlog verzeild toen president Salva Kiir zijn voormalige vicepresident Riek Machar ervan beschuldigde een staatsgreep te willen plegen. Er braken gevechten uit, die ook nog eens etnisch geïnspireerd zijn.



In april van dit jaar tekenden de twee tegenstanders een akkoord, maar dat heeft geen einde kunnen maken aan het geweld dat al aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost.