Deze 'opa' schoolde zich om tot sniper om soldaten van Assad te doden in Syrië

redactie

15/10/16 - 20u23 Bron: Sky News

video Vijf jaar geleden was Mohammed nog een aannemer in Aleppo, nu schiet hij als sniper soldaten van het Syrische regime dood. De grootvader en vader van elf kinderen zegt dat hij met zijn geweer zoveel mogelijk schoolkinderen wil beschermen in de stad. "We moeten ons land, onze vrouwen en onze kinderen beschermen tegen de tiran Assad."

De burgeroorlog in Syrië is ondertussen al vier jaar aan de gang. De ooit bloeiende stad Aleppo is nu omgevormd door een hoop puin door de constante strijd tussen het Syrische leger van Assad en rebellen van het Vrije Syrische Leger. In het puin woont Mohammed, een voormalige aannemer die vanuit zijn huis soldaten van Assad neerschiet.



"Ik ben begonnen als strijder bij het Vrije Syrische Leger", zegt Mohammed aan Sky News. "Na twee jaar schoolde ik me om tot sniper. Godzijdank kreeg ik het onder de knie. Ik werd tweede in mijn opleiding." Lees ook Assad: "Syrië-oorlog is strijd tussen het Westen en Rusland"

