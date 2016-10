Poetin verwent zijn fans opnieuw met kalender

Redactie

15/10/16 - 19u33 Bron: ad.nl

It's out! The Vladimir Putin 2017 calendar. pic.twitter.com/fEt2tI7Stg

Poetin met een kind, Poetin met een kat, Poetin met oorlogsveteranen: liefhebbers van de Russische president kunnen hun hart ophalen bij de vandaag uitgekomen kalender voor 2017. Net als bij de vorige editie zijn alle foto's voorzien van quotes, waaronder enkele hele opmerkelijke.

BBC-correspondent Steve Rosenberg wist de hand te leggen op een exemplaar van de gloednieuwe kalender. In een enigszins cynische video die hij op Twitter plaatse bladert hij door de maanden van het jaar. "Poetin met een kaars, Poetin met een kind, Poetin met een kitten, Poetin alleen, met oorlogsveteranen enzovoort enzovoort", zegt hij in de video. Even later: "O, Poetin met een vliegtuig. En een kraanvogel. Heel donsachtig. Heel schattig."



Wapens

Rosenberg staat ook stil bij de diverse quotes van de president die bij de foto's zijn geplaatst. De meest opvallende is die op de laatste pagina, waarin Poetin vooruitblikt. "Rusland is een vredesgezind en zelfvoorzienend land. Wij hebben de gebieden van anderen niet nodig. Wij hebben de grondstoffen van anderen niet nodig. Maar als we bedreigd worden, zijn we bereid om wapens te gebruiken om onze veiligheid zeker te stellen", staat er geschreven.



De kalender voor 2017 is overigens redelijk beschaafd in vergelijking met die van dit jaar. Daarop is Poetin namelijk topless en in de sportzaal te zien. Bij de foto voor november, waarop hij een Sint Bernard-puppy knuffelt, staat de opvallende tekst: "Honden en ik hebben hele warme gevoelens voor elkaar."