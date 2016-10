Colombia herstart de onderhandelingen met FARC

Door: redactie

15/10/16 - 19u29 Bron: Belga

Vredesprotesten in Colombia eerder deze maand © afp.

Humberto de la Calle, de hoofdonderhandelaar van de Colombiaanse regering, zal dinsdag opnieuw naar Havana afzakken in een poging het vredesakkoord met de rebellenbeweging FARC te redden. Dat meldt de lokale krant El Tiempo.

De Colombiaanse regering en FARC hadden eind augustus al een vredespact bereikt. Maar hun akkoord werd op 2 oktober bij een referendum verworpen door de Colombiaanse bevolking. De tegenstanders konden er niet mee instemmen dat de guerrillero's niet gestraft zouden worden voor het geweld dat tijdens het decennialange conflict heeft plaatsgevonden.



De Colombiaanse president, kersvers Vredesnobelprijswinnaar Juan Manuel Santos, wil nu dat er een nieuw akkoord komt dat ook rekening houdt met de verzuchtingen van de neen-stemmers.



De regering en Farc hadden in de Cubaanse hoofdstad Havana bijna vier jaar onderhandeld over het vredesakkoord, dat een einde moest maken aan een conflict dat aan meer dan 220.000 mensen in Colombia het leven heeft gekost.