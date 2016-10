Egyptische luchtmacht bombardeert Noord-Sinaï

Door: redactie

15/10/16 - 19u07 Bron: Belga

(Archiefbeeld) Een Egyptisch militair voertuig in het noorden van Sinaï © reuters.

De Egyptische luchtmacht heeft vandaag bombardementen uitgevoerd boven het noorden van het schiereiland Sinaï. Dat heeft het leger bevestigd. De aanval komt daags nadat jihadisten in de regio twaalf soldaten hadden gedood.

Het leger heeft via een mededeling op de Egyptische staatsomroep laten weten dat de luchtaanvallen, die vanmorgen bij zonsopgang gestart waren, zowat drie uur hebben geduurd. Daarbij werden "bijeenkomsten van terroristische elementen" onder vuur genomen, zo klonk het.



Het leger zegt wel dat er "extremisten" werden gedood bij de bombardementen, maar vermeldt daarbij geen aantallen. Eerder had de Engelstalige Chinese overheidskrant China Daily nog gemeld dat bij de raids "minstens honderd militanten" waren omgekomen.



De Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi had zaterdag in de Egyptische kranten al laten verstaan dat de oorlog van zijn land tegen de rebellen "lang" zal zijn.



Sinds het afzetten van de islamistische president Mohamed Morsi in juli 2013, vinden er op het schiereiland Sinaï met grote regelmaat aanvallen tegen de veiligheidsdiensten plaats. In de meeste gevallen worden de aanslagen opgeëist door jihadistische groeperingen, die zeggen te reageren tegen de bloedige onderdrukking van de aanhangers van Morsi. Een deel van de aanslagen is opgeëist door de 'Provincie Sinaï', een lokale tak van terreurgroep Islamitische Staat (IS).