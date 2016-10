Montasser AlDe'emeh zegt lezing in Amsterdam af "om veiligheidsredenen"

Door: redactie

15/10/16 - 18u44 Bron: Belga

Montasser AlDe'emeh © afp.

De Belgische jihaddeskundige Montasser AlDe'emeh staat vandaag niet op het Brainwash Festival, een filosofisch evenement in cultuurhuis de Brakke Grond in het Nederlandse Amsterdam. AlDe'emeh heeft "om veiligheidsredenen" afgezegd, zo laat hij weten.

"Om veiligheidsredenen gaat mijn optreden van vanavond niet door", zo meldt AlDe'emeh via Twitter. De jihadexpert moest in de Nederlandse hoofdstad normaal gezien een lezing geven over polarisatie.



Over de precieze aanleiding van de afzegging bestaat geen duidelijkheid. De Nederlandse krant Het Parool herinnert er zaterdag op zijn website wel aan dat AlDe'emeh eerder al aan Knack had laten weten dat hij gezocht wordt door de terreurgroep Islamitische Staat (IS).