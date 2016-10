Spanjaarden al 300 dagen zonder "echte" regering

Door: redactie

15/10/16 - 18u12 Bron: Belga

Spaans premier Mariano Rajoy © epa.

Spanje zit sinds vandaag al driehonderd dagen met een regering die enkel nog de lopende zaken mag afhandelen. Hoewel landen als België in het verleden al hebben aangetoond dat die situatie niet onoverkomelijk is, heeft de Spaanse krant El País de politici opgeroepen de huidige patstelling te doorbreken.

De parlementsverkiezingen van 20 december 2015 en 26 juni hebben in Spanje niet tot de vorming van een nieuwe regering geleid. De conservatieve Partido Popular van uittredend premier Mariano Rajoy kwam toen telkens als sterkste partij uit de bus, maar kon geen absolute meerderheid verwerven. De onderhandeling voor de vorming van een coalitieregering draaiden telkens op een sisser uit. Als er tegen 31 oktober geen nieuwe regeringsleider is gekozen, zal koning Felipe VI het parlement moeten ontbinden. In dat geval worden er eind december alweer nieuwe verkiezingen georganiseerd.

"Nieuwe stembusgang voorkomen"

De Spaanse krant El País heeft alvast haar ongerustheid over de situatie geuit. Ze roept de regering op om alles in het werk te stellen om een nieuwe stembusgang te voorkomen. "Je mag de ergernis bij de burgers niet onderschatten", zo schrijft het dagblad zaterdag.



Mogelijk kan het ontslag van de sociaaldemocratische partijleider Pedro Sanchez, begin deze maand, wel een uitweg uit de crisis bieden. Sanchez had eerder nog de vorming van een minderheidsregering onder leiding van Rajoy geblokkeerd, maar die beslissing is fel bekritiseerd. Het interim-bestuur van zijn partij (PSOE) zal dinsdag bijeenkomen om te overleggen over een mogelijke herziening van de partijstrategie.



Met een periode van 300 dagen zonder regering, komt Spanje nog niet in de buurt van het Belgische record van 2010-2011. Toen zat ons land 541 dagen met een regering van lopende zaken.