redactie

15/10/16 - 17u06

video Hugbel Roa, een Venezolaans congreslid van de regerende democratische partij, is donderdag in een colère ontschoten toen een collega hem bleef storen. Een oppositielid kreeg een microfoon naar zijn hoofd geslingerd.

Roa was aan het woord in het Venezolaanse parlement, maar oppositielid Marco Bozzo bleef hem onderbreken in zijn betoog. Plots had Roa er genoeg van en hij gooide de microfoon hard naar zijn collega. Het parlementslid liep een maand schorsing op.