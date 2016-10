Griekse regering ontkent plannen om drachmes in Rusland te laten drukken

Door: redactie

15/10/16 - 17u06

Tsipras wordt er al lang van beschuldigd dat hij in 2015 van plan zou zijn geweest om de eurozone te verlaten © epa.

De Griekse regering is niet te spreken over een van de onthullingen in een nieuw boek over de regeerperiode van de huidige Franse president François Hollande. In dat boek wordt namelijk vermeld dat de Griekse premier Alexis Tsipras aan Rusland zou hebben gevraagd om drachmes, de vroegere Griekse munt, te gaan drukken. De informatie wordt door Athene ontkend.