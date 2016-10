India en Rusland sluiten defensiedeal van miljarden euro's

Door: redactie

15/10/16

Een S-400 Triumf afweersysteem © Vitaly V. Kuzmin.

India en Rusland hebben vandaag een defensieakkoord ter waarde van miljarden euro's ondertekend. In de marge van een top van de BRICS-landen in India, werd een overeenkomst bereikt over de levering van onder andere raketsystemen, helikopters en fregatten.

Het akkoord voorziet dat India het Russische luchtverdedigingssysteem S-400 Triumf verwerft. Daarmee kunnen gevechtsvliegtuigen of andere luchtdoelwitten binnen een straal van 400 kilometer onschadelijk worden gemaakt. Er wordt daarnaast ook werk gemaakt van een gezamenlijk productie van Russische Kamov 226T-helkiopters en van vier 11356-fregatten voor het Indiase leger.



De deal voor de aanschaf van vier luchtverdedigingssystemen is goed voor 5,3 miljard euro en met de helikopter-deal is nog eens bijna 1 miljard euro gemoeid, zo blijkt uit een raming van de nieuwszender NDTV. Er is geen officiële bevestiging van de genoemde bedragen.



Daarnaast bereikten de Russische president Vladimir Poetin en de Indiase premier Narendra Modi ook een energieakkoord. Daarin werd overeenstemming bereikt over de bouw van twee nieuwe reactoren met Russische technologie op de nucleaire site in Kudankulam, in de Indiase deelstaat Tamil Nadu.



De bekendmaking van de akkoorden gebeurde tijdens een top van de BRICS (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika). De leiders van die groeilanden zijn daarvoor bijeengekomen in Goa, in het westen van India.