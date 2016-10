Barbaars: stieren opgejaagd door Spanjaarden in auto's

Door: redactie

15/10/16 - 13u41 Bron: Daily Mirror - PACMA

Dierenrechtenorganisaties wereldwijd reageren verbolgen op een nieuwe soort van stierenvechten in Spanje. In zogenoemde 'encierros', of 'opsluitingen' wordt de stier in open velden zodanig opgejaagd door mannen in auto's en op motoren.

Eens ingesloten en totaal uitgeput bekogelen de achtervolgers de stier met stenen of steken hem dood met speren of stokken. De Britse krant Daily Mirror verspreidde deze week beelden van encierros, hen aangeleverd door de Spaanse dierenrechtenorganisatie PACMA.



Volgens PACMA hebben al honderden soortgelijke barbaarse praktijken plaatsgevonden. Het merendeel in de streek Alcarria in de centraal gelegen provincie Guadalajara.



In de video is onder meer te zien hoe een stier door auto's raakt ingesloten. Eén van de jagers trekt vervolgens aan de staart, waarop de verdwaasde stier met zijn hoorns inbeukt op het metalen koetswerk van een wagen. Ook is te zien hoe een ruiter de stier verschillende malen met een speer steekt. De man raakt gefrustreerd omdat het stervende dier niet meer kan opstaan.



De deelnemers zijn zich van geen kwaad bewust. Zij halen hun smartphone boven en delen hun filmpjes ongegeneerd op de sociale media.



Burgemeesters van dorpen in de regio gedogen de encierros. Volgens Silvia Barquero van PACMA zijn agenten soms aanwezig. Ingrijpen doen ze volgens haar nooit, nochtans zitten verschillende bestuurders dronken achter het stuur. In een bijhorende tweet met de cover van de Daily Mirror, schrijft Barquero: "We mogen niet toestaan dat gewelddadige hersenlozen het imago van ons land bezoedelen".



2016 lijkt wel een annus horribilis voor het stierenvechten. Afgelopen zomer raakte een matador voor het eerst deze eeuw dodelijk gewond bij een stierengevecht in de arena. Ook een uitgelekte video waarin de lijdensweg van een jong stierenkalfje te zien was, zorgde voor veel verontwaardiging. Bij de stierenlopen vallen jaarlijks over heel Spanje verschillende doden.