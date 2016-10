Libië heeft weer twee regeringen

Door: redactie

15/10/16 - 13u13 Bron: Belga

De Regering van Nationale Redding (GNA) heeft gisteravond aangekondigd dat zij weer operatief is. In april werd deze regering onder druk van het Westen nog vervangen door een Regering van Nationale Eenheid.

Om de aankondiging kracht bij te zetten, werden sleutelgebouwen in de hoofdstad Tripoli door aanhangers van "premier" Khalifa Ghweil bezet. Ghweil heeft altijd geweigerd om op te stappen. De legitimiteit van zijn nieuwe kabinet wordt bevestigd door het Algemene Nationale Congres, het voormalige parlement in Tripoli. Ghweil riep al zijn ministers op hun functies weer op te nemen. Verder zei hij in diezelfde verklaring hun door de VN gesteunde excellenties van de nationale eenheidsregering te beschouwen als "uit hun functies ontslagen". De internationaal erkende regering beloofde om "de politici die parallelle instellingen proberen op te richten en de hoofdstad te destabiliseren" te arresteren.

Die eenheidsregering was er gekomen om een einde te maken aan de aanwezigheid van twee regeringen en twee parlementen in Libië. De GNA staat sterk in het westelijke Tripolitana en wordt gecontroleerd door "islamisten".



Libië telt nog een derde "premier": Abdullah al-Thinni, door het parlement in Tobroek, erkend als eerste minister. Ghweil heeft al-Thinni opgeroepen met hem een "eenheidsregering" te vormen. De premier van het door de VN erkende kabinet, Fayez al-Serraj, heeft dan weer het probleem een regering voor te zitten die het merendeel van haar bestaan in buitenlandse ballingschap leefde en die in Libië erg weinig gebied daadwerkelijk controleert.