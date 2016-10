Thailand tijdelijk geregeerd door 96-jarige regent

Door: redactie

15/10/16

Prem Tinsulanonda © ap.

Na het overlijden van koning Bhumibol, worden de taken van de monarch tijdelijk overgenomen door het hoofd van de Koninklijke Adviesraad. Prem Tinsulanonda is behalve oud-premier ook erg oud - hij is 96.