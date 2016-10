Kardinalen hebben geen trek in McDonald's vlakbij hun Vaticaan

Door: redactie

Verschillende kardinalen hebben zich gekant tegen een project van fastfoodgigant McDonald's om een restaurant te openen nabij het Sint-Pietersplein. De "cardinal sin" van de lagedrempelgastronoom wordt beurtelings als "pervers" en "respectloos" bestempeld. Sommige kardinalen luchtten hun hart in de zaterdageditie van de krant La Republica. Volgens die krant heeft een woedende kardinaal de paus aangeschreven om tussen te komen. De keuze getuigt in elk geval wel van handelsgeest: het eethuis moet het Vaticaan maandelijks 30.000 euro opleveren.

Het beheer van onroerend goed in Vaticaanstad is in handen van de maatschappij ASPA, die wordt beheerd door Domenico Calcagno, ook een kardinaal. De brave man begrijpt de woede van zijn collega's niet en ziet evenmin in waarom teruggekomen zou moeten worden op een perfect legaal gesloten deal.



Moreno Prosperi, verantwoordelijke van een vereniging voor het behoud van de historische wijk rondom het Vaticaan, vindt echter dat het welletjes is geweest. Door de ongebreidelde toename van (illegale) souvenirstandjes en minimarktjes begint Vaticaanstad wat te lijken op de tempel die zowat 2.000 jaar geleden door de zoon van God grondig werd uitgekuist. Andere leden van de vereniging vrezen voor ontploffingsgevaar door een drukbezocht restaurant te planten in een zone met een hoog terreurdreigingsrisico.



Een andere kardinaal vindt dat de ruimte had kunnen gebruikt worden voor de opvang van armelui. Die blijven door McDo echter weer op hun honger zitten.