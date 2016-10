Groep belemmert politie dinsdagnacht het werk: nu vier mannen gearresteerd bij grote actie

Bewerkt door: redactie

15/10/16 - 06u15 Bron: ANP

Bij de politie-actie werden onder meer leden van de Mobiele Eenheid, de Nederlandse oproerpolitie, ingezet. (archieffoto) © anp.

Maastricht Bij een grote politieactie in de wijk Limmel in de Nederlands-Limburge stad Maastricht zijn vrijdagavond laat vier mannen in de leeftijd van 18 tot 42 jaar aangehouden. Dat meldt de politie. Aanleiding voor de arrestaties waren ongeregeldheden in de nacht van dinsdag op woensdag in Limmel en Wittevrouwenveld.