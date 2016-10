Door: Redactie

15/10/16 - 05u58 Bron: Reuters

Een kolenmijn in China (foto ter illustratie) © anp.

Bij een gasexplosie in een mijn in het zuidwesten van China zijn zeven mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. De autoriteiten deden nog een enkele uitspraak over de mogelijke oorzaak van de ontploffing.