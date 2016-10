Kerry en Lavrov zoeken oplossing voor Syrië

Door: redactie

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en zijn Amerikaanse collega John Kerry praten vandaag in Lausanne over de situatie in Syrië. Ze zoeken naar een politieke oplossing van het conflict in het land. Ook regeringsvertegenwoordigers van Saudi-Arabië, Turkije, Qatar en Iran schuiven aan bij de bespreking.