Amerikaanse ngo-medewerker ontvoerd in Niger

15/10/16 - 04u41 Bron: Belga

Boko Haram is erg actief in Niger © afp.

Een Amerikaan die werkt voor een ngo is gisteren ontvoerd in de Nigerese prefectuur Abalak, op 350 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Niamey. Twee mensen werden gedood tijdens de ontvoering, zo meldt een bron binnen de veiligheidsdiensten.

"Een Amerikaan die werkt voor een ngo is vrijdag rond 21.00 uur (22.00 uur Belgische tijd) ontvoerd in Abalak. Het is te vroeg om uit te maken wie de ontvoerders waren, die zijn gevlucht in de richting van Mali. De autoriteiten zijn in de hoogste staat van paraatheid in de regio", aldus de bron die anoniem wenst te blijven.



"Bij de schietpartij die plaatsvond voor de ontvoering, vielen minstens twee doden", waarschijnlijk Nigerezen, klinkt het nog. "Er werd een achtervolging ingezet en alle wegen die naar Mali leiden worden bewaakt."



Het is de eerste keer dat een Amerikaanse burger werd ontvoerd in Niger. In januari 2011 werden nog twee Fransen ontvoerd en kort nadien gedood tijdens een poging om hen te bevrijden.



De regio van Tahoua, waar de Amerikaan werd ontvoerd, is zeer onstabiel. Op 7 oktober kwamen nog 22 Nigerese soldaten om bij een aanval door gewapende mannen tegen een vluchtelingenkamp voor Malinezen in Tazalit.



Niger heeft een groot aantal militairen ontplooid aan de grens met Mali om de infiltratie door gewapende groepen tegen te gaan. Niamey vraagt bovendien een oplossing voor het conflict in zijn buurland. In het zuidwesten van het land heeft Niger bovendien te kampen met aanvallen door de Nigeriaanse islamisten van Boko Haram.