Drie mannen uit Kansas wilden bomaanslag plegen tegen Somalische migranten

Drie mannen de Amerikaanse staat Kansas zijn gisteren in verdenking gesteld van het plannen van een bomaanslag tegen Somalische migranten in een appartementsgebouw. De drie riskeren een levenslange celstraf.

De veertigers moesten voor de rechter verschijnen voor het voorbereiden van een complot om explosieven te gebruiken als massavernietigingswapens, aldus de Amerikaanse justitie. Hun aanval was gericht tegen moslims die in flats in Garden City wonen.



De zaak is het resultaat van een acht maanden durend FBI-onderzoek, dat "een verborgen cultuur van haat en geweld" blootlegde, via een "betrouwbare bron" die deelnam aan bijeenkomsten van een rechtse militie waarvan de verdachten deel uitmaakten, aldus procureur Tom Beall.



"Volgens de klacht wilden deze drie beklaagden een bomaanslag plegen tegen een appartementsgebouw dat wordt bewoond door mannen, vrouwen en kinderen uit de gemeenschap van Garden City", aldus procureur-generaal John Carlin. "Onze natie beschermen tegen dergelijke aanvallen, of het nu gaat om binnenlands of internationaal terrorisme, is onze hoogste prioriteit."



Uit gerechtelijke documenten blijkt dat de drie mannen mogelijke doelwitten onderzochten en vuurwapens en munitie verzamelden, net als onderdelen voor het vervaardigen van explosieven. Ze waren van plan om samen met de bomaanslag een manifest te publiceren.