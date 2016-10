Man die in kooi door haai werd aangevallen: "Het ging te snel om bang te zijn"

Door: Redactie

15/10/16 - 01u54 Bron: New York Times

video Hij was niet bang, zei Chan Ming (51) over het moment waarop de kooi waarin hij zich bevond door een witte haai werd aangevallen. Alles ging simpelweg te snel, vertelde hij aan de New York Times over zijn intense en gevaarlijke ervaring.

Het incident gebeurde bij het Mexicaanse eiland Isla Guadalupe. De man deed mee aan ee excursie waarbij hij in een kooi zat en zo met haaien kon 'zwemmen'.



Chan, die uit Shanghai komt en in Mexico op vakantie is, zegt in een telefooninterview met de Amerikaanse krant dat alles zo snel ging, dat hij geen tijd had om angst te voelen, laat staan om foto's te maken. 'Om eerlijk te zijn, op dat moment had ik een tijd om bang te zijn, omdat de haai eraan kwam'. Hij concentreerde zich naar eigen zeggen op één ding: in de kooi blijven. Nadat de haai de kooi uitzwom, trok Chan zichzelf op en zwom ook hij naar buiten.



Na zijn avontuur had Chan, die in zijn vrije tijd duikles geeft, nog drie dagen om te duiken. Hij ging de volgende dag meteen weer het water weer in: "Ik voelde me zo'n geluksvogel. Waarom zou ik bang zijn?"



De haai viel aan terwijl hij gevoerd werd. Hij viel de kooi aan en wist die open te breken. Dankzij een oplettende medewerker die de deur van de kooi met de duikers opende, zwom de haai de kooi weer uit. De duiker raakte niet gewond.