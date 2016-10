Overlijdensbericht Groot Barrièrerif: "Overleden na slepende ziekte"

Karolien Vandersmissen

15/10/16 - 01u00 Bron: Outdoor Magazine

© thinkstock.

Het Amerikaanse outdoormagazine 'Outside' heeft een overlijdensbericht van het Groot Barrièrerif gepubliceerd. Daarin treurt het om "het heengaan van een bijzonder actief lid van de gemeenschap".

Hoewel het rif nog niet volledig vernietigd is, is het de laatste jaren ernstig verbleekt door de stijgende temperatuur van het zeewater. In het water zit steeds meer koolstofdioxide, die uit fossiele brandstoffen werd opgenomen in de atmosfeer. Dat zorgt ervoor dat het zeewater verzuurt en dat het koraal oplost. Koraal kan zich herstellen na een fase van verbleking, zolang deze niet te lang duurt. Uit nieuwe beelden blijkt echter dat het rif moeite heeft om zichzelf te herstellen. Lees ook Tweede gigantisch rif gevonden achter Groot Barrièrerif

Slepende ziekte In het overlijdensbericht schreef auteur Rowan Jacobsen: "Het Groot Barrièrif van Australië overleed in 2016 na een slepende ziekte. Het was 25 miljoen jaar oud. Gedurende het merendeel van zijn leven was het rif de grootste levende structuur ter wereld, en de enige die zichtbaar was vanuit de ruimte."



"Het was 1400 mijl lang, met 2900 individuele riffen en 1050 eilanden. In totale oppervlakte was het groter dan het Verenigd Koninkrijk en het had een grotere biodiversiteit dan heel Europa samen. Er woorden 1625 vissoorten, 3000 soorten schelpdieren, 450 soorten koraal, 220 soorten vogels en 30 soorten walvissen en dolfijnen."



"Naast zijn vele andere realisaties, was het rif ook de thuis van een van de grootste populaties Indische zeekoeien ter wereld en een van de grootste voortplantingsgebieden van groene schildpadden." © thinkstock.

Actief lid van de gemeenschap "Het werd geboren voor de oostkust van Australië tijdens het Mioceen en de eerste 24,99 miljoen jaren waren schijnbaar gelukkig. Zeggen dat het rif een bijzonder actief lid van zijn gemeenschap was,is te zacht uitgedrukt," schreef Jacobsen. "De omliggende ecologische gemeenschap zou zonder het rif niet bestaan hebben. Zijn genereuze aard werd 60.000 jaar geleden meteen duidelijk, toen de eerste mensen via Azië Australië bereikten. Aboriginalstammen jaagden en visten duizenden jaren lang in zijn wateren en baaitjes en bleven dat doen tot zijn ondergang." © thinkstock.

Werelderfgoed Het rif werd in 1981 uitgeroepen tot Werelderfgoed: het zelfde jaar waarin de eerste massale koraalverbleking plaatsvond. "Rond het jaar 2000 was massale koraalverbleking normaal. In de winter van 1997-1998 volgende de tweede grote golf, gevolgd door een nog ergere in 2001-2002 en een derde grote in 2005-2006," aldus Jacobsen.



Dit jaar ziet het rif "de meest catastrofale verbleking in zijn bestaan, waarvan het nooit zal herstellen," voegde hij eraan toe. "50 procent van het koraal in het warmere, noordelijke gedeelte van het rif is afgestorven."