Wereldwijde storing zorgt voor vertraging van vluchten United Airlines: "Dit is waanzin"

Redactie

14/10/16 - 23u27

Een toestel van United Airlines stijgt op van Newark Liberty International Airport © ap.

Ruim zestig vluchten van het Amerikaanse United Airlines hebben vandaag forse vertraging opgelopen. De toestellen van 's wereld op twee na grootste luchtvaartmaatschappij vertrokken te laat of stonden lang stil na de landing. Het euvel -omschreven als 'systeemstoring'- deed zich wereldwijd voor

Na recente storingen bij twee andere grote luchtvaartmaatschappijen wakkerden de problemen bij United Airlines speculaties aan over een mogelijke cyberaanval. In augustus ondervond Delta Airlines -de grootste ter wereld- een wereldwijde computerstoring. Daardoor werden honderden vluchten gecanceld en liepen duizenden andere vertraging op.



Veiligheidsexperts sceptisch

Delta ontkende dat de systemen gehackt waren en wees een elektriciteitsprobleem als oorzaak aan. Veiligheidsexperts toonden zich echter sceptisch. Afgelopen maand had British Airways te kampen met een euvel aan het check-in systeem, met lange vertragingen tot gevolg. Overschakelen op handmatig inchecken kan, maar kost veel tijd.



De eerste United-vlucht uit het Verenigd Koninkrijk had vanochtend om half acht moeten vertrekken. Het toestel steeg een uur later op dan gepland. Tegen passagiers werd gezegd dat het om 'operationele problemen' ging. "We zijn ons bewust van een probleem met onze systemen en proberen het op te lossen", zei een woordvoerder.



Frustratie via Twitter

Veel passagiers uitten hun frustratie via Twitter. "Nog steeds hier, nog steeds kramp. Nog steeds aan het wachten. Ik wil er nog steeds uit", twitterde Jason Witkowski op zijn vertraagde vlucht vanuit San Francisco naar New York. Een reiziger in Los Angeles liet weten ruim een uur na de landing nog steeds in het toestel op de landingsbaan te staan. "Dit is waanzin", was de reactie.



De communicatie met de passagiers liet -aan de reacties te zien- te wensen over. "Bedankt voor alle informatie, United'', twitterde Roxanne Lott om 3 uur 's ochtends vanaf het vliegveld van Newark (New Jersey). "Totaal geen communicatie."