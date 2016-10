Dit meisje had drie jaar lang een vreselijke uitslag. Met deze eenvoudige truc kwam ze er uiteindelijk van af

Koen Van De Sype

14/10/16 - 22u14 Bron: The Sun

"Drie jaar lang had ik geen leven. Ik liep van dokter naar dokter, maar niemand leek iets te kunnen doen aan de huiduitslag die mij hele lichaam teisterde." Alice Morgan (22) uit het Engelse Liverpool was de wanhoop nabij en durfde amper nog buiten te komen uit schrik te worden nagestaard of uitgelachen, toen de oplossing zich opeens aandiende. En die bleek verrassend eenvoudig.

© Facebook/Alice Morgan. Als kind had Alice al wel eens last van eczeem. Maar het was pas op haar negentiende, toen ze in het tweede jaar zat op de universiteit, dat het plots helemaal uit de hand liep. Pijnlijke blaren over haar hele lichaam maakten van haar leven een hel.



Warm

"Eerst kreeg ik het altijd ontzettend warm, alsof mijn bloed begon te koken", vertelt ze. "Daarna begon mijn huid te jeuken. Krabben had geen enkele zin. Vervolgens kwamen de rode en gezwollen plekken, een beetje als netelroos, overal op mijn lichaam. Die begonnen dan te etteren en te bloeden. Als ze opgedroogd waren, begonnen mijn huid af te schilferen. En dat kon dagen duren."



Dokter

Alice bezocht de ene dokter na de andere, maar niemand leek haar echt te kunnen helpen. Ze schreven steroïden voor, speciale diëten, voedingssupplementen en lotions voor de wonden, maar niets hielp. Meer nog, haar toestand werd erger. "Op mijn gezicht en armen was het vreselijk", vertelt ze. "Ik durfde amper nog naar buiten te gaan, zo lelijk voelde ik me. Een echte freak. Het was hard." Lees ook Zwarte dokteres beschuldigt Delta Airlines van "schaamteloze discriminatie"

Christine eet stukje vis tijdens huwelijksreis, de dag nadien sterft ze

Dierenactiviste wenst kankerpatiëntje dood