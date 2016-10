EU stelt Congo voor keuze: verkiezingen of sancties

Door: redactie

14/10/16 - 22u04 Bron: Belga

Joseph Kabila © reuters.

De 28 leden van de Europese Unie (EU) gaan maandag de Democratische Republiek Congo (DRC) officieel verzoeken om in 2017 verkiezingen te houden. Individuele sancties tegen personen die dat proces tegenwerken, moeten dienen als stokken achter de deur. Dat heeft AFP vandaag uit diplomatieke bron in Brussel vernomen.

De formele vraag zal maandag gesteld worden op de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de 28 in Luxemburg. Volgens een EU-diplomaat zal EU-Buitenlandminister Federica Mogherini gevraagd worden "de personen die tegen het houden van verkiezingen zijn, te beginnen identificeren met het oog op gebeurlijke sancties".



De man noemde (nog) geen namen, maar had het over "mensen uit de entourage van (Congolees president Joseph) Kabila".



De EU-ministers zullen maandag tevens het geweld in Congo, in het bijzonder in Kinshasa, van 19 en 20 september veroordelen. Bij geweld tijdens betogingen voor het houden van verkiezingen vielen toen minstens 50 doden, onder wie ook ordehandhavers.