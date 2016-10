Peggy (9) verdween vijftien jaar geleden, nu werpt DNA-spoor totaal nieuw licht op de zaak

Sven Van Malderen

14/10/16 - 21u49 Bron: Der Spiegel

Links Uwe Böhnardt, rechts Peggy Knobloch. © epa.

7 mei 2001: de 9-jarige Peggy Knobloch verdwijnt spoorloos na een dagje school in Lichtenberg. Honderden agenten zouden meewerken aan het onderzoek, maar het meisje met de opvallend blauwe ogen blijft vermist. Op 2 juli van dit jaar wordt dan plots haar stoffelijk overschot gevonden in een bebost gebied, zo'n vijftien kilometer verderop. Meer dan beenderen blijven er niet over. Allicht hebben wilde dieren de geur van het lichaam opgepikt en de resten opgegraven. De plek is ook enkel te voet bereikbaar. De dader moet dus wel uit haar dichte omgeving komen, denken speurders. Een buur, een familielid, een vriend misschien. Want wie kent er anders zo goed die buurt? Een nieuw spoor doet die theorie nu wankelen.

In de buurt van haar lijk is immers een beetje DNA gevonden van Uwe Bornhardt, een berucht lid van NSU. De Duitse terreurgroep pleegde tussen 2000 en 2007 verschillende racistische moorden. Eén Griekse en acht Turkse winkeluitbaters kwamen daarbij om het leven, ook een Duitse agente werd zonder pardon doodgeschoten. Na een bankoverval in Eisenach werden op 4 november 2011 de lichamen van Böhnhardt en zijn kompaan Uwe Mundlos gevonden in een brandende caravan. Volgens de politie hadden ze zelfmoord gepleegd. Beate Zschäpe, de enige overlevende verdachte van de bende, ging zichzelf later aangeven bij de politie. Honderden agenten gingen naar haar op zoek. © afp.

Was Böhnhardt echt de dader of zijn de sporen van zijn DNA er toevallig terechtgekomen? Opvallend is alleszins dat zijn lijk en het skelet van Peggy door hetzelfde instituut onderzocht werden. Een ongelukje met het materiaal is dan snel gebeurd, toch? "Uitgesloten", klinkt het. "Enkel de skeletresten van het meisje zijn hier beland. Het sporenonderzoek van de zaken die op haar vindplaats meegenomen werden, is ergens anders gebeurd." Politiewoordvoerder Klaus Bernhardt toonde in 2001 kopieën van het boekentasje en de jas die ze op het moment van haar verdwijning droeg. © afp.

Een van de pistes die nu bewandeld wordt, is dat Peggy het slachtoffer geworden is van een pedofielennetwerk waar ook de NSU deel van uitmaakte. In de caravan waar Mundlos en Böhnhardt het leven lieten, werden immers een teddybeer, een kinderschoen en een waterpistool gevonden. En ook in het huis dat ze deelden met Zschäpe in de stad Zwickau lagen kinderspullen. Er werd nooit een sluitende verklaring voor gevonden, het DNA-spoor kan nu een nieuw licht op de zaak werpen. Alle middelen waren voor de drie immers goed om geld in het laatje te brengen. En getuigen hebben wel degelijk kinderen in hun buurt opgemerkt. De plek waar het stoffelijk overschot van Peggy teruggevonden werd. © afp.