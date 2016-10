Obama heft embargo op Cubaanse rum en sigaren volledig op

Door: redactie

14/10/16 - 19u47 Bron: De Morgen

Een vrouw doet een bandje rond een sigaar in de Corona Tabaksfabriek in Havana. © reuters.

Een van de bekendste embargo's is niet meer. De Amerikaanse president Barack Obama heeft een besluit ondertekend waardoor toeristen uit de VS zoveel sigaren en rum uit het land mogen meenemen als ze willen. De versoepeling past in de verbeterde betrekkingen tussen beide landen.