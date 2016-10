Eerste monument ooit voor Ivan "de Verschrikkelijke" ingewijd

Door: redactie

14/10/16 - Bron: Belga

© ap.

Het eerste monument in Rusland (en ter wereld) ter ere van tsaar Ivan Groznij (1530-1584) is vrijdag ingewijd in de stad Orjol, 350 kilometer ten zuidwesten van Moskou, ondanks protest van plaatselijke bewoners. Ivan IV is dan wel één van de meest controversiële figuren uit de Russische geschiedenis, gaf minister van Cultuur Vladimir Medinski toe, maar de grootvorst heeft ook moedige hervormingen ondernomen. In het Nederlands staat Ivan bekend als "De Verschrikkelijke", hoewel "groznij" eigenlijk "De Ontzagwekkende" betekent.